Meteo Pescara, ecco che tempo farà nelle prossime ore

È iniziato il weekend, che tempo farà? Sulla nostra regione, secondo quanto riporta Abruzzo Meteo, si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in aumento (nubi alte e stratificate con polvere/sabbia africana in sospensione) a partire dal pomeriggio-sera, ad iniziare dalla Marsica e dall'Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la serata.

Possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi oggi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, tuttavia non si prevedono fenomeni di rilievo, ad eccezione delle zone montuose dove non si escludono occasionali rovesci localizzati.

Nelle prime ore della giornata di sabato 22 giugno saranno possibili annuvolamenti consistenti associati a occasionali precipitazioni miste a polvere/sabbia, mentre temporanee schiarite sono attese dalla tarda mattinata anche se, nel corso del pomeriggio, non si escludono nuovi addensamenti a ridosso dei rilievi associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, in estensione dalle zone montuose verso il settore orientale della nostra regione.

Da monitorare, inoltre, la possibilità di temporali nella notte tra sabato e domenica, localmente accompagnati da raffiche di vento.



Temperature: in aumento, specie nei valori massimi



Venti: deboli a regime di brezza (orientali lungo la fascia costiera, occidentali sulle zone interne e montuose)



Mare: quasi calmo o poco mosso