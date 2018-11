Meteo a Pescara e provincia, sole e clima mite nel week end: arriva l'Estate di San Martino?

Sarà un week end all'insegna del clima mite, tipico di questo periodo in cui spesso arriva l'estate di San Martino?. Secondo le ultime previsioni di Abruzzometeo.org, infatti, in Abruzzo e nel pescarese per la giornata di domani venerdì 9 novembre non sono previste particolari novità rispetto alla giornata di oggi, soleggiata e con temperature sopra la norma. Si potranno registrare solo dei banchi di nebbia nelle valli soprattutto di notte ed all'alba.

Per sabato 10 e domenica 11 novembre al centro nord arriverà una perturbazione atlantica che però sfiorerà solo marginalmente la nostra regione, e dunque ci saranno solo annuvolamenti di scarso rilievo. Da domenica sera, inoltre, è previsto l'arrivo di aria più calda con temperature in aumento e sole per tutto l'inizio della settimana, garantendo dunque il clima ideale per l'estate di San Martino.