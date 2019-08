Meteo Pescara, le previsioni del tempo per il weekend e Ferragosto

Sulla nostra regione, secondo Abruzzo Meteo, oggi si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata.

Temperature e tassi di umidità in ulteriore aumento, previsti valori massimi localmente superiori ai 37°C/39°C, specie sulla Marsica, nell'Aquilano e sulla Valle Peligna, localmente anche nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, mentre l'afa tenderà ad intensificarsi lungo le coste. Poche novità nella giornata di domenica 11 agosto, anche se è previsto un ulteriore aumento delle temperature che proseguirà anche nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un graduale cedimento dell'alta pressione a partire dalla giornata di mercoledì 14 agosto e a Ferragosto, con conseguente ingresso di masse d'aria più fresca ed umida di origine atlantica che, se confermate, potranno dar luogo a fenomeni di instabilità al centro-nord e lungo la dorsale appenninica: ma la buona notizia è che, molto probabilmente, le temperature torneranno a diminuire da mercoledì, ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Temperature: in generale aumento, con valori massimi localmente superiori ai +37°C/+39°C, specie sul settore occidentale della nostra regione

Venti: deboli a regime di brezza

Mare: quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata.