Meteo Pescara, le previsioni: tempo stabile nel fine settimana

Sulla nostra regione, secondo Abruzzo Meteo, oggi si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie al mattino, ma non si escludono addensamenti anche lungo il settore costiero e sulle zone collinari prossime alla costa, con possibilità di occasionali precipitazioni, specie al mattino, mentre dal pomeriggio assisteremo a una graduale attenuazione della nuvolosità, a iniziare dalle aree costiere, in estensione verso le restanti zone entro la serata.

Con questi presupposti, dopo un sabato con residua nuvolosità in attenuazione nel pomeriggio-sera, la giornata di domenica trascorrerà all'insegna del tempo stabile con possibili addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica e occasionali annuvolamenti (nubi alte e stratificate) in transito nel corso del pomeriggio, ma con temperature in linea con le medie stagionali e tassi di umidità che si porteranno su valori medio-bassi.

Da martedì sembra probabile una nuova rimonta dell'anticiclone africano che, se confermata, potrebbe determinare un nuovo progressivo aumento delle temperature soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Ventilato lungo la fascia costiera, in particolare nel Pescarese e nel Chietino, con temperature e tassi di umidità in graduale diminuzione rispetto ai giorni scorsi.

Temperature: in diminuzione, specie nei valori minimi

Venti: deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare, specie durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio

Mare: generalmente mosso, localmente molto mosso durante le ore centrali della giornata