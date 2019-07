Meteo Pescara, le previsioni del tempo per il fine settimana

Sulla nostra regione, secondo Abruzzo Meteo, si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno con temperature massime in ulteriore aumento, specie sulla Marsica, nell'Aquilano, sulla Valle Peligna, Val Pescara e Val di Sangro, con valori massimi localmente superiori ai +36°C/+39°C, mentre lungo le coste le temperature risulteranno meno elevate rispetto alle restanti zone ma con tassi di umidità molto elevati.

Oggi pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti sulle zone interne e montuose, associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche, inizialmente più probabili sulla Marsica, sull'Alto Sangro, sulle zone montuose, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico. Non si escludono fenomeni di moderata intensità, con possibili occasionali sconfinamenti fin verso le zone collinari prossime alla costa o verso le coste, specie nel pomeriggio/tardo pomeriggio, mentre dalla serata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità.

Nella giornata di sabato assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità e un progressivo rinforzo dei venti meridionali a causa dell'avvicinamento di una perturbazione atlantica che, nella giornata di domenica, attraverserà le regioni centro-settentrionali, provocando un'intensa fase di maltempo al nord e su parte delle regioni centrali.

E domenica anche la nostra regione sarà interessata dal peggioramento che, tuttavia, risulterà più marcato sulla Marsica, nell'Aquilano, sulla Valle Peligna e sulle zone montuose, mentre sul settore orientale prevarranno i venti di Libeccio e ampie schiarite, con probabile Garbino e temperature in ulteriore aumento, anche se in mattinata non si escludono temporali anche di forte intensità, seguiti da probabili ampie schiarite e venti in rinforzo.

Temperature: in ulteriore lieve aumento, specie nei valori massimi, in particolare sulle zone interne e nelle principali valli della nostra regione. Afa lungo le coste

Venti: deboli a regime di brezza. Possibili colpi di vento durante i possibili temporali

Mare: generalmente quasi calmo o poco mosso