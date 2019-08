Meteo Pescara: nel weekend calano le temperature e arriva la pioggia, le previsioni

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno con temperature massime che, durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, potranno raggiungere nuovamente i 34°/37°, specialmente nelle principali valli (Valle Peligna, Val Pescara, Val di Sangro).

Tuttavia, rispetto ai giorni scorsi, nel corso del pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma in attenuazione in serata e in nottata.