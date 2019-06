Meteo Pescara, le previsioni del tempo per il weekend 21-23 giugno 2019

Secondo Abruzzo Meteo nel weekend ci sarà bel tempo sulla nostra regione, ma nel pomeriggio odierno è previsto un graduale aumento della nuvolosità, ad iniziare dal settore occidentale, a causa dell'arrivo di corpi nuvolosi (nubi medio-alte e stratificate) che favoriranno annuvolamenti, mentre occasionali addensamenti consistenti potranno nuovamente interessare le zone montuose, dove non si esclude la possibilità di rovesci, in attenuazione entro la serata.

Tempo stabile anche nella giornata di venerdì 21 giugno, anche se non mancheranno annuvolamenti nel corso della giornata: tuttavia si tratterà di nubi prevalentemente alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo, specie nel pomeriggio-sera.

Tra sabato 22 e domenica 23 giugno, inoltre, è atteso il transito di un impulso di aria umida di origine atlantica e non si esclude la possibilità di annuvolamenti e occasionali rovesci, anche a carattere temporalesco, specie tra la tarda mattinata e il pomeriggio di sabato. Da domenica la situazione tenderà nuovamente a migliorare, anche se non mancheranno annuvolamenti, tuttavia nei prossimi aggiornamenti avremo maggiori dettagli.



Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi; in lieve diminuzione nei valori minimi.



Venti: deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera e sulle zone collinari, occidentali altrove.

Mare: generalmente quasi calmo o poco mosso