Meteo Pescara, le previsioni del tempo per questo fine settimana

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, a partire dalle prossime ore assisteremo a un graduale cedimento dell'alta pressione: di conseguenza, masse d'aria umida di origine atlantica favoriranno un moderato aumento dell'instabilità sulla nostra regione dove, nel corso del pomeriggio-sera di oggi (15 giugno), assisteremo allo sviluppo di cellule temporalesche sulle zone montuose, in estensione verso il settore orientale, dove non si escludono fenomeni di forte intensità, in attenuazione in serata e in nottata.

Nella giornata di domenica 16 giugno è attesa anche una graduale diminuzione delle temperature con valori che, pur restando al di sopra delle medie stagionali, risulteranno decisamente più gradevoli, specie durante le ore serali, notturne e al primo mattino; nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio di domenica, inoltre, saranno possibili addensamenti consistenti sulle zone montuose, dove non si escludono rovesci temporaleschi, in estensione verso le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico.

Instabilità pomeridiana che continuerà a manifestarsi anche nella giornata di lunedì 17 giugno. Dopo la breve pioggia di questa mattina, nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, dove sono attesi rovesci e manifestazioni temporalesche a carattere sparso, localmente di forte intensità, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, in possibile sconfinamento verso le aree costiere.

Dalla serata odierna è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite che proseguiranno nella mattinata di domenica, anche se nel pomeriggio potranno nuovamente manifestarsi addensamenti sulle zone montuose, con possibilità di temporali, in estensione verso il settore orientale della nostra regione.



Temperature: in aumento al mattino, in diminuzione a partire dal pomeriggio-sera



Venti: occidentali sulle zone interne e montuose, orientali o sud-orientali lungo la fascia costiera e collinare



Mare: quasi calmo o poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dal pomeriggio