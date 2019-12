Dopo l'allerta meteo migliora il tempo nel weekend, le previsioni

Dopo l'allerta meteo di queste ultime ore torna il bel tempo su Pescara. Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi (14 dicembre) sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con residui annuvolamenti al mattino nel Pescarese, specie a ridosso dei rilievi con possibili residue precipitazioni, in miglioramento nel corso della mattinata con schiarite via via più ampie e temperature massime in graduale aumento.

Nella giornata del 15 dicembre potranno verificarsi annuvolamenti dalla tarda mattinata e poi anche nel pomeriggio, a cominciare dal settore occidentale e dalle zone montuose.

Temperature: in lieve diminuzione nei valori minimi, in graduale aumento nei valori massimi

Venti: moderati dai quadranti nord-occidentali, specie al mattino, in graduale attenuazione nel corso della giornata

Mare: molto mosso o agitato con moto ondoso in graduale attenuazione a partire dal pomeriggio