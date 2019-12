Meteo Pescara, tempo in miglioramento nel weekend: le previsioni

Torna il bel tempo su Pescara. Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi (12 dicembre) sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso lungo il settore orientale e costiero, mentre lungo il settore occidentale si prevedono annuvolamenti. In un primo momento si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni, ma entro la serata odierna non vanno esclusi addensamenti consistenti sulle zone montuose con possibili precipitazioni nevose sui rilievi sopra i 1200-1400 metri.

Gelate diffuse, soprattutto al mattino, mentre da domani (13 dicembre) è atteso un graduale rinforzo dei venti e un temporaneo aumento delle temperature. Dalla serata-nottata, inoltre, è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità. Probabile temporaneo Garbino sul versante adriatico, con raffiche localmente superiori ai 70-100 Km/h.

Dalla mattinata di sabato 14 dicembre miglioreranno gradualmente le condizioni atmosferiche; domenica 15, infine, tempo stabile con possibili annuvolamenti.