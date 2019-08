Meteo Pescara, le previsioni del tempo fino a ferragosto

Sulla nostra regione, secondo Abruzzo Meteo, oggi si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, localmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso il settore adriatico, anche se risulteranno più probabili sulle zone pedemontane e collinari, con occasionali sconfinamenti verso le aree costiere, non da escludere del tutto.

In serata è attesa una temporanea attenuazione della nuvolosità, mentre in nottata non si esclude un graduale rinforzo dei venti di Maestrale, specie lungo le aree costiere del Pescarese e del Teramano, con tempo in graduale peggioramento nel corso della mattinata di mercoledì, con venti di Maestrale in rinforzo, annuvolamenti in intensificazione, possibili rovesci e manifestazioni temporalesche sulle zone collinari e montuose, in estensione verso le aree costiere, ma in attenuazione in serata e in nottata.

Temperature e tassi di umidità in generale diminuzione. Alla base dei dati attuali, la giornata di Ferragosto trascorrerà all'insegna del bel tempo su gran parte del territorio regionale ma con temperature e tassi di umidità decisamente più gradevoli, mentre annuvolamenti consistenti potranno interessare le zone montuose

Temperature: in lieve diminuzione rispetto alla giornata di ieri ma con valori ancora molto elevati, specie nelle principali valli della nostra regione. Non si esclude un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio nel pomeriggio-sera con temporaneo brusco aumento delle temperature anche lungo le coste

Venti: deboli dai quadranti settentrionali in rinforzo lungo la fascia costiera, specie in mattinata. Occidentali o sud-occidentali sulle zone interne e montuose. Da stanotte tenderanno a provenire dai quadranti nord-occidentali, rinforzando nuovamente nel Teramano e nel Pescarese, specie lungo le aree costiere e sull'Adriatico centrale

Mare: quasi calmo o poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dalla tarda mattinata. Moto ondoso in ulteriore aumento a partire da stanotte e nel corso della giornata di mercoledì 14 agosto