Meteo Pescara, ecco che tempo farà a Ferragosto

Secondo Abruzzo Meteo, oggi sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con schiarite nel corso della mattinata ma la tendenza è verso un nuovo aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggio, ad iniziare dal Teramano e dal settore costiero, con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, accompagnate localmente da raffiche di vento, in estensione verso le zone collinari, pedemontane e montuose, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio.

Nel pomeriggio, inoltre, non si escludono temporali di moderata intensità sulle zone collinari del Pescarese e del Chietino, con possibili raffiche di vento ed occasionali grandinate, attenzione. Venti di Maestrale in rinforzo dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, specie lungo la fascia costiera e collinare, con conseguente moto ondoso in aumento.

Dal tardo pomeriggio-sera è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, ad iniziare dal Teramano e dall'alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la serata, con temperature e tassi di umidità in ulteriore diminuzione e valori decisamente più bassi rispetto ai giorni scorsi, anche di 8-10°C.

Ferragosto con il bel tempo pressoché ovunque, con un clima decisamente più gradevole rispetto ai giorni scorsi, anche se saranno possibili occasionali annuvolamenti di passaggio, e qualche addensamento più consistente sarà possibile nel pomeriggio sulle zone montuose, specie sui rilievi Marsicani e sull'Alto Sangro ma senza fenomeni di rilievo. Sarà un 15 agosto ventilato lungo le coste ma con mare mosso o molto mosso: a tal proposito si raccomanda prudenza in mare, si sconsiglia di uscire con piccole imbarcazioni.

Temperature: al di sopra delle medie stagionali al mattino, tuttavia la tendenza è verso una generale diminuzione a partire dal pomeriggio-sera, ad iniziare dal Teramano

Venti: inizialmente deboli orientali, tuttavia nel corso della giornata è previsto un progressivo rinforzo dei venti di Maestrale, specie lungo la fascia costiera e collinare, con possibili forti raffiche durante i temporali

Mare: poco mosso al mattino con moto ondoso in rapido aumento nel pomeriggio-sera