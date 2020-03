Meteo Pescara, settimana all'insegna del bel tempo: le previsioni

Secondo quanto segnala Abruzzo Meteo, oggi 9 marzo sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in graduale aumento; entro la serata non si escludono occasionali precipitazioni sparse sulla Marsica, in attenuazione entro la tarda nottata.

Nella giornata di martedì 10 marzo assisteremo a un graduale miglioramento, anche se al mattino potranno ancora essere presenti annuvolamenti, in attenuazione nel corso della pomeriggio-sera.

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato tra mercoledì 11 e venerdì 13, con temperature in progressivo aumento. Un graduale cedimento dell'alta pressione sembra probabile ad iniziare dalla giornata di sabato 14 marzo, ma si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi giorni.