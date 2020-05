Meteo Pescara, le previsioni per il fine settimana: temperature in aumento. Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 7 maggio sulla nostra regione sono attese condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con residui annuvolamenti al mattino soprattutto a ridosso dei rilievi, in attenuazione durante la mattinata.

Anche nel pomeriggio proseguirà il tempo stabile e soleggiato con temperature massime in graduale aumento. Da venerdì 8 maggio si prevede un graduale aumento della nuvolosità (nubi medio alte e stratificate) che non produrrà fenomeni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non cambierà di molto la situazione meteo dall'8 al 10 maggio, anche se le temperature subiranno un progressivo aumento. Tra domenica 10 e lunedì 11 maggio, grazie all'avvicinamento di una perturbazione atlantica, arriveranno masse d'aria calda dalle regioni nord africane che determineranno un generale e sensibile aumento delle temperature.