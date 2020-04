Meteo Pescara, ecco che tempo farà fino a poco prima di Pasqua.

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 7 aprile sulla nostra regione persisteranno fino alla serata condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone interne e montuose.

Non cambieranno molto le cose nella giornata dell'8 aprile, anche se, soprattutto durante le ore più fredde, non si escludono foschie e occasionali banchi di nebbia sulle zone collinari e costiere, più in generale lungo i litorali di Abruzzo, Molise e Puglia.

Almeno fino all'11 aprile (sabato santo) l'alta pressione proteggerà l'Italia dall'arrivo di perturbazioni e garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Tuttavia, come già detto, non sono da escludere foschie e nebbie.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi

Venti: deboli di direzione variabile o orientali

Mare: generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata