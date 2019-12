Meteo Pescara, ecco le previsioni del tempo per il fine settimana

Inizia un nuovo fine settimana e, secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi (6 dicembre) sulla nostra regione sono attese condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con foschie e possibili banchi di nebbia sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico.

Sul settore occidentale, invece, si prevede una mattinata con possibili ampie schiarite alternate ad annuvolamenti. Dalla tarda mattinata saranno possibili ampie schiarite sul settore orientale e costiero, anche se non sono da escludersi nuovi addensamenti a partire dalla serata e durante la nottata.

Possibilità di rovesci in attenuazione nelle prime ore della mattinata di sabato 7 dicembre, quando poi la situazione tenderà a migliorare. Domenica 8 dicembre per l'Immacolata Concezione si prevede una giornata con ampie schiarite, ma non si escludono comunque occasionali annuvolamenti.

La tendenza per la prossima settimana mostra l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica per martedì 10 novembre, sospinta da masse d'aria fredda provenienti dall'Europa settentrionale: sarebbe il primo peggioramento di stampo invernale con un deciso calo delle temperature e il ritorno della neve anche a quote medio-basse.