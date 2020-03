Meteo Pescara, peggiora il tempo: in arrivo piogge e nevicate

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 31 marzo sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, inizialmente più probabili sul settore adriatico e sulle zone montuose, dove assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 1200-1300 metri.

Durante la mattinata i rovesci, a carattere sparso, interesseranno anche il Pescarese, anche se dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle zone montuose, nell'Aquilano, con rovesci in intensificazione, localmente a carattere temporalesco e nevicate in graduale calo intorno ai 500-700 metri, ma a quote più basse entro la serata-nottata.

Le nevicate tenderanno ad estendersi anche verso l'Alto Sangro, specie dal tardo pomeriggio-sera, mentre rovesci sparsi continueranno a manifestarsi anche sul settore adriatico, nevosi fino a quote collinari, intorno ai 300-500 metri, ma localmente anche a quote più basse, specie in tarda serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di mercoledì.

Dalla seconda metà della giornata del 1° aprile tempo in graduale miglioramento, che proseguirà molto probabilmente anche nel weekend; tuttavia continuerà a fare molto freddo, soprattutto nelle ore serali, notturne e al primo mattino.

Temperature: in sensibile diminuzione a partire dal pomeriggio-sera

Venti: moderati dai quadranti nord-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera

Mare: mosso o molto mosso con moto ondoso in ulteriore aumento