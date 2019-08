Meteo Pescara, in arrivo tempo instabile: le previsioni per i prossimi giorni

Secondo Abruzzo Meteo, sulla nostra regione oggi si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso, in particolare sul Pescarese, Teramano, Aquilano e sulla Marsica, mentre annuvolamenti continueranno a interessare il Chietino, in particolare il Vastese dove, al mattino, non si escludono occasionali precipitazioni.

Una temporanea attenuazione della nuvolosità è prevista nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio torneranno a manifestarsi annuvolamenti a ridosso dei rilievi, associati a rovesci e temporali, in estensione verso la Valle Peligna, l'Aquilano e la Marsica, con possibili sconfinamenti verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico.

Nuvolosità e fenomeni in graduale attenuazione in serata e in nottata, tuttavia l'instabilità tornerà ad intensificarsi nel fine settimana.

Temperature: in lieve diminuzione, specie nei valori massimi

Venti: deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo le aree costiere

Mare: generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata