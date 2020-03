Meteo Pescara: bel tempo ancora per poco, peggiora nelle prossime ore. Lo fa sapere, nel suo ultimo bollettino, Abruzzo Meteo. Sulla nostra regione oggi, 29 marzo, sono attese condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con annuvolamenti a ridosso dei rilievi, in ulteriore intensificazione sulle zone interne e montuose nel corso del pomeriggio, con possibilità di rovesci, in estensione verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata.

Instabilità in ulteriore aumento nel pomeriggio-sera di lunedì 30 con un'elevata probabilità di rovesci dal settore occidentale, in estensione verso il settore adriatico entro la serata. Nella giornata di martedì 31, inoltre, l'aria fredda favorirà un ulteriore calo delle temperature e un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche con rovesci nevosi fino a bassa quota (intorno ai 300-500 metri) e probabili nevicate nell'Aquilano.

Temperature: generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi

Venti: deboli di direzione variabile o orientali. Da domani tenderanno a provenire dai quadranti nord-orientali

Mare: Poco mosso