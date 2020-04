Meteo Pescara, le previsioni: tempo instabile fino al weekend

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 28 aprile sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata.

Nel pomeriggio è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità con precipitazioni in intensificazione sul settore occidentale della nostra regione, mentre addensamenti consistenti e possibili rovesci temporaleschi tenderanno a manifestarsi sulle zone montuose, in estensione verso il settore adriatico. Nel tardo pomeriggio e in serata assisteremo ad ampie schiarite nel Pescarese; è inoltre atteso un graduale rinforzo dei venti occidentali (probabile Garbino sul settore orientale).

Durante la giornata di mercoledì 29 aprile miglioreranno gradualmente le condizioni atmosferiche con nuvolosità in attenuazione in mattinata. Nel pomeriggio e tardo pomeriggio potrebbero verificarsi addensamenti sui rilievi, localmente associati a rovesci, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nei giorni successivi: fino al weekend l'Abruzzo sarà interessato dal transito di corpi nuvolosi che potranno favorire annuvolamenti.

La tendenza per la prossima settimana evidenzia una probabile rimonta di una vasta area di alta pressione di matrice africana che, se confermata, potrà dar luogo ad un generale aumento delle temperature.