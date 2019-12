Meteo Pescara, le previsioni del tempo per il fine settimana

Arriva l'aria fredda e scendono le temperature nell'ultimo fine settimana dell'anno.

Secondo Abruzzo Meteo, oggi sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo. Dalla serata e nel corso della nottata si formeranno addensamenti nuvolosi sull'Adriatico centrale, a prevalente carattere temporalesco, in estensione verso l'Abruzzo con rovesci e possibili temporali accompagnati da raffiche di vento.

Rovesci nevosi sui rilievi al di sopra dei 1300-1400 metri, in graduale calo fino a quote collinari nella giornata di sabato 28 dicembre, anche se non si escludono rovesci di neve granulare fino a quote molto basse, soprattutto durante i possibili temporali.

Nella giornata di sabato la quota neve tenderà ad abbassarsi intorno ai 300-400 metri, con rovesci più frequenti sulle zone montuose, pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, mentre sulle coste le precipitazioni saranno meno frequenti e a carattere sparso. Temperature in sensibile calo nel weekend.

Annuvolamenti anche domenica 29 dicembre. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire dal pomeriggio-sera di lunedì 30, ad iniziare dall'Abruzzo e in estensione verso le restanti regioni centro-meridionali.