Meteo Pescara, ecco che tempo farà

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie e occasionali banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica, dell'Aquilano e, localmente lungo i litorali, specie al primo mattino, in diradamento nel corso della giornata. Non si escludono occasionali annuvolamenti nel corso della giornata, in un contesto di tempo stabile e prevalentemente soleggiato che proseguirà anche nella giornata di domenica.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano l'arrivo di masse d'aria fredda provenienti dall'Europa settentrionale che, a partire da mercoledì, raggiungeranno la nostra penisola favorendo un generale calo delle temperature e un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche, anche sull'Abruzzo.

Poche novità, dunque, dal punto di vista meteorologico almeno fino alla giornata di martedì: proseguirà il tempo stabile anche sulla nostra regione, con temperature sopra le medie stagionali, ma da martedì sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità e un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Temperature: in lieve aumento, specie nei valori massimi

Venti: deboli di direzione variabile o orientali, specie lungo la fascia costiera e collinare

Mare: generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata