Meteo Pescara: ancora afa, ma il tempo peggiora nella giornata di domenica

Abruzzo Meteo informa che la nostra penisola continua a essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice africana che, a partire dalle prossime ore, tenderà a estendersi verso le regioni centrali, favorendo un ulteriore aumento delle temperature e dei tassi di umidità anche sulla nostra regione dove, nelle prossime 48 ore, sono attesi valori localmente superiori ai +36°C/+39°C soprattutto sulla Marsica, nell'Aquilano, sulla Valle Peligna, sulla Val Pescara e in Val di Sangro.

Valori meno elevati ma in ulteriore aumento anche lungo la fascia costiera dove, nelle prossime ore, è prevista anche una progressiva intensificazione dell'afa, mentre a partire da venerdì 26 luglio assisteremo a un graduale aumento dell'instabilità pomeridiana, specie sulle zone montuose, con possibili temporali pomeridiani, in estensione verso il settore adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata.