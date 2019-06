Meteo Pescara, le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Nelle prossime ore la nostra regione continuerà a essere interessata da venti settentrionali, in graduale attenuazione nel corso della giornata odierna e, di conseguenza, le temperature subiranno un progressivo aumento. Lo fa sapere Abruzzo Meteo.

Si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in aumento a ridosso dei rilievi, specie durante le ore centrali della giornata odierna e nel corso del pomeriggio; non si escludono acquazzoni sui rilievi marsicani, in estensione verso il vicino Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata.

Tempo stabile e temperature in ulteriore aumento nella giornata di giovedì 27 giugno.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi

Venti: deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera

Mare: poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata