Meteo Pescara, le previsioni del tempo: continuano le nevicate

Secondo Abruzzo Meteo, oggi 25 marzo sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, anche nelle zone interne del Pescarese, con possibili nevicate, in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Durante la giornata di ieri abbiamo assistito più volte, in città, a brevi momenti in cui il manto bianco è caduto, senza però attecchire.

Oggi si prevedono schiarite lungo la fascia costiera, ma non sono da escludere nuovi addensamenti, localmente associati a precipitazioni sparse, nevose al di sopra dei 200 metri. Dal pomeriggio ci sarà un nuovo aumento della nuvolosità a iniziare dall'Alto Sangro e dal Chietino, in estensione verso le restanti zone con precipitazioni in intensificazione, inizialmente a quote collinari ma con quota neve in graduale innalzamento per il rinforzo dei venti di Scirocco, specie sulla fascia costiera e sulle zone collinari.

Dalle prossime ore assisteremo a una temporanea attenuazione della nuvolosità e ad una progressiva attenuazione del freddo intenso, a causa della formazione di una profonda circolazione depressionaria sul Tirreno centro-meridionale, alimentata dal nucleo freddo in spostamento verso il settore tirrenico. Di conseguenza, da stasera, è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalla Puglia, con nuvolosità e precipitazioni in intensificazione e in risalita verso il Molise, l'Abruzzo e le Marche.

Domani, 26 marzo, la giornata sarà caratterizzata dal maltempo con precipitazioni diffuse, localmente intense e persistenti, soprattutto sulle zone montuose e sul settore orientale, con copiose nevicate sui rilievi al di sopra dei 1000-1300 metri, anche se inizialmente potrà nevicare anche a quote più basse, specie sul settore occidentale della nostra regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra giovedì 26 e venerdì 27 sulla nostra regione le precipitazioni saranno particolarmente intense e persistenti, con copiose nevicate sui rilievi al di sopra dei 1100-1300 metri: i fenomeni continueranno a manifestarsi almeno fino alle prime ore della mattinata di sabato 28.

Temperature : stazionarie ma ancora al di sotto delle medie stagionali. Da stanotte è previsto un graduale aumento, specie sul settore orientale e costiero, a causa del rinforzo dei venti di scirocco

: stazionarie ma ancora al di sotto delle medie stagionali. Da stanotte è previsto un graduale aumento, specie sul settore orientale e costiero, a causa del rinforzo dei venti di scirocco Venti : deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali con residui rinforzi, in temporanea attenuazione nel corso della giornata. Da stanotte tenderanno a provenire dai quadranti sud-orientali (Scirocco), rinforzando

: deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali con residui rinforzi, in temporanea attenuazione nel corso della giornata. Da stanotte tenderanno a provenire dai quadranti sud-orientali (Scirocco), rinforzando Mare: generalmente mosso o molto mosso. Da stanotte è previsto un nuovo deciso aumento del moto ondoso con probabili mareggiate nella giornata di giovedì