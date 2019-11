Meteo Pescara, le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Meteo Pescara, ecco le previsioni del tempo di Abruzzo Meteo per i prossimi giorni. Secondo il meteorologo Giovanni De Palma, oggi sulla nostra regione sono attese condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti nel corso della giornata in provincia dell'Aquila, in estensione verso le zone montuose dove potranno assumere carattere nevoso sopra i 1900-2100 metri.

Tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio annuvolamenti consistenti potranno interessare anche il Pescarese, il Teramano e il Chietino con possibilità di precipitazioni sparse, più probabili sulle zone pedemontane e collinari, in attenuazione in serata e in nottata.

Si andrà incontro a schiarite nella nottata e poi durante la mattinata di venerdì 22 novembre, ma nel pomeriggio-sera saranno possibili nuovi addensamenti sul settore occidentale, dove non si escludono occasionali precipitazioni.

Da sabato 23 una perturbazione, tanto intensa quanto rapida, favorirà un probabile temporaneo peggioramento anche su Abruzzo e Molise, in particolare nella seconda metà della giornata di domenica 24, anche se al momento è ancora troppo presto per conoscere i dettagli.