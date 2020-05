Meteo Pescara, le previsioni per i prossimi giorni: tempo in miglioramento nel weekend

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 20 maggio sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili annuvolamenti intensi associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche sparse, localmente di moderata intensità, inizialmente probabili sul Pescarese.

La tendenza, ad ogni modo, è verso un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, dal pomeriggio, sulle zone collinari sempre del Pescarese, con rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di forte intensità. Durante la seconda metà della giornata, inoltre, crescerà la probabilità di fenomeni anche sul settore costiero e sulle zone collinari prossime alla costa, almeno fino alle prime ore della mattinata di giovedì 21 maggio, con venti settentrionali in rinforzo.

Alla base dei dati attuali, inoltre, dal pomeriggio di giovedì 21 a domenica 24 maggio, la rimonta di un promontorio di alta pressione dovrebbe garantire tempo stabile e clima decisamente più gradevole, senza la sabbia in sospensione in quota. Tempo, dunque, in miglioramento nel weekend.