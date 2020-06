Meteo Pescara, le previsioni del tempo: weekend all'insegna dell'instabilità

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 18 giugno sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie/banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell'Aquilano, in diradamento durante la mattinata. Dal pomeriggio si prevede un graduale aumento della nuvolosità sulle zone montuose con possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma in attenuazione dal tardo pomeriggio-sera.

Da domani, 19 giugno, aumenterà gradualmente la nuvolosità a partire dal settore occidentale, ma si tratterà di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni. Durante il weekend ci sarà un nuovo graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche, in particolare nel pomeriggio di sabato 20 giugno, quando l'instabilità lungo la dorsale appenninica tornerà ad aumentare.

Nella giornata di domenica 21 giugno, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo occidentale che favorirà la discesa di masse d'aria fresca e instabile verso le regioni centro-meridionali adriatiche, il tempo peggiorerà su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia: attesi annuvolamenti, rovesci e possibilità di temporali che continueranno a manifestarsi anche nella giornata di lunedì 22 giugno.