Meteo Pescara, le previsioni del tempo per i prossimi giorni: arriva la pioggia

Arriva la pioggia in questo fine settimana. Abruzzo Meteo, infatti, prevede un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle prossime ore anche sulla nostra regione. Oggi, 18 gennaio, nuvolosità in aumento ad iniziare dai settori appenninici, dove non si escludono rovesci di neve fino a quote relativamente basse, intorno ai 600-800 metri, in graduale innalzamento intorno ai 1000-1200 metri durante la giornata.

In mattinata, inoltre, la nuvolosità tenderà gradualmente ad estendersi verso il settore adriatico, dove non si escludono precipitazioni a carattere sparso. Temporanee schiarite tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, ma dalla serata è atteso un nuovo aumento della nuvolosità sull'Alto Aquilano e nel Teramano, in estensione verso le restanti zone entro la nottata, con possibili piogge.

E, da domenica 19 gennaio, ci sarà una graduale diminuzione delle temperature con condizioni di variabilità sui settori adriatici di Marche, Abruzzo e Molise, dove saranno possibili annuvolamenti e precipitazioni sparse, più probabili a ridosso dei rilievi, dove assumeranno carattere nevoso intorno ai 700-1000 metri. Da martedì 21 la situazione meteorologica tornerà nuovamente a migliorare grazie all'espansione di un promontorio di alta pressione.