Meteo Pescara: maltempo fino al weekend, breve tregua per una sola giornata

Previsioni del tempo su Pescara: maltempo fino al weekend, breve tregua per una sola giornata. Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, infatti, oggi 16 giugno sulla nostra regione sono attese condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, al mattino più probabili sulle zone collinari e costiere, dove non si escludono manifestazioni temporalesche, in attenuazione dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggio.

Mercoledì 17 giugno comincerà con un tempo migliore rispetto alla giornata odierna, anche se durante il pomeriggio e nel tardo pomeriggio torneranno a manifestarsi episodi di instabilità sulle zone interne e montuose, in estensione verso il settore adriatico.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano una graduale attenuazione dell'instabilità giovedì 18 giugno a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione al centro-sud, mentre da venerdì 19 giugno aumenterà nuovamente la nuvolosità per l'avvicinamento di corpi nuvolosi provenienti dal Mediterraneo occidentale e dalle regioni nord-africane.