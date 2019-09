Meteo Pescara, le previsioni: il bel tempo non ci abbandonerà

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, sulla nostra regione oggi si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili banchi di nebbia al mattino, specie nelle valli interne dell'Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata; possibili annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie in prossimità dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata.

Poche novità nel corso della giornata di giovedì 12 settembre: proseguirà il tempo stabile con temperature massime in lieve aumento.

Nei prossimi giorni, alla base dei dati attuali, sul Mediterraneo centrale e sulla nostra penisola è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice africana che, a partire da venerdì 13 settembre e nel corso del fine settimana, si estenderà verso l'Abruzzo, favorendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature in aumento, specie nei valori massimi.

Temperature in aumento, con punte massime localmente superiori ai 30°, specie nelle principali valli (Valle Peligna, Val Vomano, Val Pescara e Val di Sangro). Il tempo stabile e le temperature ben al di sopra delle medie stagionali continueranno a manifestarsi anche nella giornata di lunedì 16 settembre, ma nei giorni successivi sembra possibile un graduale cedimento dell'alta pressione e un progressivo calo delle temperature.

Temperature: generalmente stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi

Venti: deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera con possibili rinforzi in mattinata. Deboli occidentali altrove

Mare: poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata