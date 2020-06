Meteo, in arrivo temporali e rovesci nel Pescarese e in Abruzzo

Maltempo in arrivo sia nel Pescarese che nella nostra regione nelle prossime ore.

A dirlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Nelle prossime ore l'instabilità si intensificherà anche sulle regioni centrali con annuvolamenti consistenti ad iniziare dal settore appenninico, in estensione verso il settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio con rovesci e manifestazioni

temporalesche, localmente di moderata intensità. In serata e in nottata la nuvolosità tenderà temporaneamente ad attenuarsi.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Sulla nostra regione nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che, dalle zone montuose, si estenderanno verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, con probabili sconfinamenti fin verso le aree costiere. In serata e in nottata assisteremo a una temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni che, tuttavia, torneranno a manifestarsi nella seconda metà della giornata di martedì».