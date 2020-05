Meteo, a Pescara e in Abruzzo condizioni di instabilità climatica: in arrivo un peggioramento

Bel tempo nella giornata odierna su Pescara e gran parte della nostra regione grazie all'alta pressione ma nelle prossime ore il clima diventerà instabile.

A dirlo sono le previsioni meterologiche di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di un'area di alta pressione sul Mediterraneo occidentale, sulla Francia e su parte delle Isole Britanniche, mentre masse d'aria fresca raggiungono l'Europa centro-orientale e i vicini Balcani; a partire dalle prossime ore e nei prossimi giorni masse d'aria fresca raggiungeranno marginalmente anche la nostra penisola, favorendo un

graduale aumento dell'instabilità al nord, sull'arco alpino centro-orientale e lungo il versante adriatico, dove non mancheranno annuvolamenti e possibili precipitazioni, localmente a carattere temporalesco, ad iniziare dalla giornata di martedì, mentre nelle prossime ore annuvolamenti e rovesci potranno manifestarsi sulla Marsica, nell'Alto Sangro e, localmente, sull'Alto Molise, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. Da martedì l'aria fresca potrà favorire annuvolamenti al mattino su gran parte del settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, con possibili precipitazioni.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti al mattino nel Chietino, in particolare nel Vastese, tuttavia nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti sulle zone interne e montuose, in particolare sulla Marsica e sull'Alto Sangro, con possibilità di rovesci e occasionali manifestazioni temporalesche, in attenuazione in serata e in nottata. Nelle prime ore della mattinata di martedì saranno possibili annuvolamenti consistenti sul settore orientale e costiero con possibilità di rovesci, in estensione verso le zone collinari e montuose nel corso della giornata".