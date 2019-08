Meteo Pescara, le previsioni: sarà un fine settimana all'insegna del caldo afoso

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti lungo la fascia costiera e sull'Adriatico centrale in attenuazione nel corso della giornata, mentre addensamenti potranno manifestarsi anche a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio.

Caldo afoso lungo le coste, temperature massime localmente superiori ai 36°C/38°C sulla Marsica, nell'Aquilano, sulla Valle Peligna, in Val Pescara e in Val di Sangro. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nei prossimi giorni: è previsto un ulteriore aumento delle temperature e dei tassi di umidità.

Attesi valori molto elevati a partire da domenica 11 agosto e nei primi giorni della prossima settimana, in particolare nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13, anche sulla nostra regione, dove non si escludono punte massime intorno ai 40°C/41°C, specie sulla Marsica, nell'Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, mentre lungo le coste le temperature risulteranno meno elevate ma con afa in intensificazione.

Alla base dei dati attuali questa nuova ondata di caldo continuerà ad interessare le nostre regioni centro-meridionali almeno fino alla giornata di mercoledì 14 agosto, in quanto sembra possibile un graduale cedimento dell'alta pressione sulle regioni centro-settentrionali tra mercoledì e la giornata di Ferragosto: ipotesi che, se verrà confermata, favorirà un graduale aumento dell'instabilità con possibili temporali pomeridiani sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica, in estensione verso il settore adriatico, e temperature in diminuzione.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi. Afa lungo le coste

Venti: deboli dai quadranti nord-orientali con occasionali residui rinforzi durante le ore centrali della giornata, specie sull'Adriatico centrale e lungo la fascia costiera. Deboli occidentali sulle zone interne e montuose

Mare: generalmente poco mosso, localmente mosso durante le ore centrali della giornata