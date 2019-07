Meteo Pescara, le previsioni del tempo per i prossimi giorni

Secondo quanto riferisce Abruzzo Meteo, sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso soprattutto al mattino, tuttavia nel corso del pomeriggio odierno assisteremo allo sviluppo di addensamenti nell'Aquilano e montuose, localmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione dalle zone montuose verso le zone pedemontane del Teramano, del Pescarese e del Chietino, in attenuazione in serata e in nottata.

Poche novità nella giornata di mercoledì 31 luglio, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento, specie nei valori massimi.

Se la tendenza verrà confermata, assisteremo a un graduale aumento dell'instabilità nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 agosto, con possibili annuvolamenti associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, specie nel pomeriggio-sera.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi

Venti: deboli a regime di brezza

Mare: quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio