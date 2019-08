Meteo Pescara e Abruzzo, previsti forti temporali

A Pescara e nella nostra regione sarà un fine settimana all'insegna dell'instabilità atmosferica e caratterizzato dal maltempo.

Questo quanto indicano le previsioni meteorologiche di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Sono attesi fenomeni anche di forte intensità, ad iniziare dalla dorsale appenninica, in estensione verso Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. In particolare, sulla nostra regione e sulle vicine Marche, si registrano temporali in sviluppo in queste ultime ore, in ulteriore intensificazione nel corso della giornata e in estensione verso il settore adriatico: i fenomeni potranno risultare anche di forte intensità ed essere accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso con annuvolamenti consistenti sulla Marsica e nell'Aquilano, dove saranno possibili rovesci e temporali anche al mattino, in estensione verso le zone montuose e verso il settore adriatico tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio. Nel pomeriggio, inoltre, assisteremo ad una progressiva intensificazione dell'instabilità con temporali che torneranno a formarsi sulle zone montuose, in estensione poi verso le zone pedemontane e collinari del Teramano, Pescarese e Chietino, con probabili sconfinamenti verso le aree costiere. Non si escludono fenomeni di forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento e da occasionali grandinate, attenzione. In serata-nottata saranno ancora possibili fenomeni di instabilità, in particolare sul settore orientale della nostra regione, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata di sabato, mentre dal pomeriggio di domani torneranno a formarsi temporali su gran parte delle regioni centrali, Abruzzo compreso».