Meteo, a Pescara aumentano tasso di umidità e temperature

Siamo al primo giorno del mese di luglio e l'estate è pronta a entrare nel vivo con un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Tempo stabile anche domani mentre da mercoledì è prevista una graduale attenuazione dell'alta pressione, soprattutto in quota, e ciò favorirà un aumento dell'instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica, con probabili temporali pomeridiani in estensione verso il settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Temperature e tassi di umidità in aumento, specie sul settore orientale e costiero".