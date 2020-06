A Pescara e in Abruzzo torna il bel tempo, le previsioni meteo

Dopo diversi giorni di instabilità caraterizzati da sole al mattino e pioggia e temporali al pomeriggio torna il bel tempo oggi, venerdì 12 giugno, a Pescara e nella nostra regione.

A dirlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Nelle prossime ore è prevista una graduale ma temporanea attenuazione dell'instabilità su gran parte delle regioni centrali e, di conseguenza, tornerà a splendere il sole per gran parte della giornata, anche se non si escludono occasionali annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie in prossimità dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata. Il miglioramento e il tempo stabile proseguirà anche nella prima parte della giornata di sabato, mentre successivamente, come annunciato nei precedenti aggiornamenti, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà la nostra penisola e si dirigerà inizialmente sulle regioni centro-settentrionali dal pomeriggio-sera di sabato, con graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche su Marche, Abruzzo e Molise.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma: «Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili banchi di nebbia al mattino nelle valli interne della Marsica e dell'Aquilano, in diradamento nel corso della mattinata. Durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio saranno possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma non si prevedono fenomeni rilevanti, anche se non si escludono rovesci localizzati sulle zone montuose, in miglioramento in serata e in nottata. La giornata di sabato inizierà all'insegna del bel tempo, tuttavia dal pomeriggio-sera è previsto un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche».