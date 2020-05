Meteo, ancora caldo estivo su Pescara e l'Abruzzo: possibili piovaschi con sabbia africana

Su Pescara e l'Abruzzo prosegue l'anticipo di estate con un clima ancora caldo caratterizzato da temperature sopra la media stagionale.

A dirlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

L'Italia infatti continua a essere interessata da masse d'aria calda provenienti dalle regioni nord-africane che mantengono le temperature ben al disopra delle medie stagionali con annuvolamenti e sabbia africana presente in sospensione in quota.

Questa nel dettaglio la previsione per la nostra regione:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Si prevedono condizioni generali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con foschie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa; non si escludono occasionali piovaschi sulle zone interne e montuose, misti a polvere/sabbia africana. Possibili ampie schiarite sul settore adriatico, tuttavia sarà ancora presente la sabbia in sospensione che favorirà un aspetto lattiginoso del cielo. Poche novità nel corso della giornata di sabato, la nostra regione continuerà ad essere interessata da annuvolamenti, sabbia in sospensione e temperature al disopra delle medie stagionali».