Previsioni meteo, a Pescara temperature in calo nel fine settimana

Sulla nostra regione, secondo quanto segnala Abruzzo Meteo, oggi si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nel corso della giornata di giovedì 1° agosto: proseguirà il tempo stabile con temperature e tassi di umidità in ulteriore aumento.

Le temperature torneranno progressivamente a salire, in particolare nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 agosto torneranno a manifestarsi temperature piuttosto elevate anche sulla nostra regione, con afa in intensificazione lungo la fascia costiera, mentre nel fine settimana assisteremo ad un nuovo graduale calo delle temperature e possibili fenomeni di instabilità.

Temperature: in aumento, specie nei valori massimi

Venti: deboli a regime di brezza

Mare: quasi calmo o poco mosso