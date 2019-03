Meteo Pescara, in arrivo venti di burasca e mareggiate: l'avviso della Protezione Civile

In Abruzzo e anche su Pescara è in arrivo il vento forte che raggiungrà la nostra costa nelle prossime ore.

A indicarlo sono le previsioni meteorologiche in base alle quali da oggi pomeriggio, lunedì 25 marzo, arriveranno raffiche di burrasca con conseguenti mareggiate.

Il Centro Funzionale d’Abruzzo fa sapere che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Questo quanto annuncia l'allerta meteo emessa questo pomeriggio: