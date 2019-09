Meteo Pescara e Abruzzo, ancora vento: raffiche di Libeccio

Quella odierna, lunedì 9 settembre, per Pescara e la nostra regione sarà una giornata caraterrizzata dal bel tempo e dalle raffiche di vento.

Questo quanto indicano le previsioni meteorologiche elaborate da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Forti venti di Libeccio hanno interessato e continuano a interessare le regioni centrali, Abruzzo compreso, con raffiche anche piuttosto intense, specie sulle zone montuose e sul settore adriatico. A partire dalle prossime ore assisteremo a una graduale attenuazione dei venti ma non mancheranno annuvolamenti nel corso della giornata, in particolare nel corso del pomeriggio-sera, anche se non si prevedono fenomeni di rilievo.

Questa, nel dettaglio, la previsione di De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso sul settore orientale e lungo la fascia costiera, dove soffieranno ancora forti venti di Libeccio (Garbino), in graduale attenuazione nel corso della mattinata. Cielo poco nuvoloso sulla Marsica e nell'Aquilano, con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi, specie in mattinata; dal pomeriggio è atteso un nuovo probabile aumento della nuvolosità ma senza fenomeni di rilievo».