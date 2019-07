Meteo, aumenta l'afa a Pescara e in Abruzzo

Come da previsioni sia oggi, mercoledì 24, che domani, giovedì 25 luglio, aumenterà l'afa sia a Pescara che nell'intero Abruzzo.

Viene dunque confermato il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute che per Pescara indica l'allerta 3, la più alta, con bollino rosso, per domani.

Anche le previsioni meteorologiche elaborate da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org indicano un aumento del caldo nella nostra regione per le prossime ore.

Questo nel dettaglio quanto previsto da De Palma:

«La nostra penisola continua a essere interessata da tempo stabile e prevalentemente soleggiato a causa della persistenza di un vasto promontorio di alta pressione di matrice africana che, nelle prossime 48 ore, tenderà ulteriormente ad intensificarsi sull'Europa centro-occidentale, sulla penisola scandinava e sull'Italia, favorendo un ulteriore aumento delle temperature anche sulla nostra regione, specie nelle giornate di giovedì e venerdì. Successivamente, alla base dei dati attuali, assisteremo ad un progressivo cedimento dell'alta pressione che provocherà l'ingresso di masse d'aria fresca di origine atlantica verso la nostra penisola, con conseguente tempo in marcato peggioramento su gran parte delle nostre regioni e temperature che subiranno una generale diminuzione, specie nella giornata di domenica. A causa dell'elevato contrasto tra masse d'aria, assisteremo allo sviluppo di intensi sistemi temporaleschi che potrebbero dar luogo a nubifragi, violente raffiche di vento e grandinate, anche sulla nostra regione, attenzione. Un ulteriore aumento delle temperature è atteso nelle giornate di giovedì e venerdì, specie sul settore occidentale della nostra regione».