Meteo Pescara e Abruzzo, le previsioni per giovedì 7 novembre

Anche oggi a Pescara il clima sarà sereno e caratterizzato dal bel tempo per una lunga estate che, almeno al momento, sembra non voler terminare.

A confermarlo sono le previsioni del meterologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

La tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità sulle regioni meridionali, mentre da stasera è previsto un graduale aumento della nuvolosità sulle regioni nord-occidentali a causa dell'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che si estenderà verso le nostre regioni centro-settentrionali nella giornata di venerdì, favorendo un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, dove tornerà a soffiare il Libeccio (Garbino sul versante adriatico), con annuvolamenti e rovesci più probabili sulla Marsica, nell'Aquilano.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili foschie o banchi di nebbia nelle valli interne della Marsica e dell'Aquilano; nel pomeriggio-sera saranno possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi e sul settore orientale della nostra regione ma non si prevedono fenomeni. Un ulteriore aumento della nuvolosità è previsto nel corso della mattinata di venerdì, in particolare sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose con precipitazioni in intensificazione, accompagnate da un nuovo deciso rinforzo dei venti di Libeccio».