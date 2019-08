Meteo, previsto un aumento dell'afa a Pescara e in Abruzzo

Temperature in ulteriore rialzo e afa in aumento sia a Pescara che in Abruzzo.

Questo quanto indicano le previsioni meteorologiche di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org che segnala come anche la nostra regione sia interessate ancora da un promontorio di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

Le temperature, nelle prossime ore, tenderanno ulteriormente ad aumentare.

Questa, nel dettaglio la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili addensamenti sulle zone montuose, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, dove non si escludono occasionali rovesci perlopiù localizzati sulle zone montuose. Dal pomeriggio, inoltre, è atteso un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone entro la serata, ma si tratterà di nubi alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo. Nella giornata di giovedì è previsto un graduale ma temporaneo aumento dell'instabilità con possibili addensamenti pomeridiani associati a rovesci temporaleschi, specie sulle zone interne e montuose, in estensione verso le zone pedemontane ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma in attenuazione in serata e in nottata».