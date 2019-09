Meteo Pescara e Abruzzo, tempo instabile nel fine settimana

Sarà un fine settimana all'insegna dell'instabilità meteorologica sia su Pescara che nell'intera nostra regione.

Infatti è in arrivo una una perturbazione atlantica che in queste ultime ore, ha raggiunto le regioni nord-occidentali provocando rovesci diffusi e frequenti manifestazioni temporalesche ma, a partire dalle prossime ore, il peggioramento si estenderà anche sulle regioni centrali, dove sono attesi annuvolamenti associati a rovesci e a temporali, ad iniziare dalle zone appenniniche, in estensione verso il settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, specie nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, tuttavia la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità nel corso della mattinata, ad iniziare dal settore occidentale e dalle zone montuose; dal pomeriggio è prevista una progressiva intensificazione della nuvolosità a ridosso dei rilievi con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche, localmente di moderata intensità, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma non si escludono sconfinamenti verso le aree costiere, specie nel pomeriggio-sera. Una temporanea attenuazione della nuvolosità è attesa in nottata e nel corso della mattinata di sabato, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti sulle zone montuose e sul settore adriatico, con possibili rovesci, localmente a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in tarda serata».