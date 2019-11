Meteo, a Pescara ancora tempo stabile e temperature sopra la media

A Pescara saranno ancora giorni di bel tempo e temperature sopra la media visto che l'annunciato flusso di correnti atlantiche umide e instabili dovrebbe solo lambire la nostra provincia.

A segnalarlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sulle zone collinari e costiere, mentre annuvolamenti saranno ancora possibili sulle zone interne e montuose, occasionalmente associati a precipitazioni, in graduale attenuazione nel corso della giornata, in particolare dal pomeriggio-sera. Venti di Libeccio in graduale attenuazione dalla seconda metà della giornata, ad iniziare dalle zone collinari e costiere. Un ulteriore miglioramento è atteso nella giornata di giovedì, tuttavia si tratterà di una fase temporanea in attesa dell'arrivo di una nuova perturbazione atlantica attesa nella giornata di venerdì».