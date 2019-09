Meteo Pescara e Abruzzo, in arrivo una nuova perturbazione

Quella di oggi, mercoledì 4 settembre, sarà una giornata all'insegna del cielo sereno sia a Pescara che nell'intero Abruzzo.

Questo quanto indicano le previsioni meteorologiche elaborate da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Dunque non cambierà di molto la situazione nelle prossime ore, anche sulla nostra regione continuerà a splendere il sole ma non si escludono annuvolamenti lungo la dorsale appenninica durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità anche per quel che riguarda la giornata di giovedì, specie al mattino, tuttavia nel corso del pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici, dove non si escludono occasionali rovesci, anche a carattere temporalesco, specie sulle zone interne di Abruzzo e Molise, in attenuazione in serata e in nottata. Nella giornata di venerdì giungerà una debole perturbazione atlantica che, tuttavia, favorirà un nuovo aumento dell'instabilità su gran parte delle nostre regioni centro-settentrionali e sul settore adriatico, con un probabile peggioramento anche sulla nostra regione a partire dalla tarda mattinata e nel pomeriggio-sera, con elevata probabilità di annuvolamenti, rovesci e temporali. La tendenza per sabato mostra un miglioramento delle condizioni atmosferiche anche se permarranno condizioni di instabilità che potranno manifestarsi nuovamente lungo la dorsale appenninica e sul settore adriatico di Marche, Abruzzo e Molise nel pomeriggio-sera, in attenuazione in serata e in nottata. Una nuova perturbazione atlantica potrebbe, inoltre, raggiungere la nostra penisola nella giornata di domenica: vedremo.



Questa, nel dettaglio, la previsione di De Palma:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso lungo la fascia costiera, nel Teramano e nell'alto Aquilano, parzialmente nuvoloso al mattino a ridosso dei rilievi e nel Chietino, con annuvolamenti in graduale attenuazione nel corso della mattinata; possibili banchi di nebbia nelle valli interne dell'Aquilano al primo mattino, in diradamento durante le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio saranno possibili addensamenti a ridosso dei rilievi, in attenuazione in serata e in nottata. Nella giornata di giovedì si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso, mentre nel pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi con possibilità di rovesci, specie nel Chietino e sull'Alto Sangro; un ulteriore peggioramento è atteso nel corso della giornata di venerdì".