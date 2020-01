Meteo, possibili rovesci e temporali nel fine settimana dell'Epifania

Potrebbero esserci rovesci e temporali nel fine settimana lungo di questa Epifania 2020.

A dirlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

A partire dalle prossime ore ci sarà il transito di corpi nuvolosi provenienti dall'Europa centrali con l'arrivo, nella giornata di domenica, di un impulso di aria fredda proveniente dall'Europa orientale che si dirigerà principalmente verso le regioni meridionali ma che, marginalmente, interesserà anche la nostra regione, favorendo un nuovo calo delle temperature, venti di Grecale in rinforzo e temperature in diminuzione. Lunedì è previsto un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

"Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate, che non produrranno fenomeni di rilievo, in graduale attenuazione in mattinata con schiarite. Dalla serata-nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica si prevedono annuvolamenti sull'Adriatico centrale e lungo la fascia costiera con possibilità di rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, in estensione verso le zone collinari e montuose, dove sono attesi rovesci nevosi intorno ai 600-900 metri. Dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità. ad iniziare dal Teramano, in estensione verso le restanti zone".