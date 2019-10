Meteo, arrivano pioggia e temporali a Pescara e in Abruzzo

Come annunciato dalla previsioni meteorologiche dei giorni scorsi nella giornata di oggi, mercoledì 30 ottobre, a Pescara e in Abruzzo arriveranno pioggia e temporali.

A indicarlo sono è il meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

La nostra penisola infatti è interessata dal transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, nelle prossime ore, si estenderà su

gran parte delle regioni centrali, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, dove sono attesi annuvolamenti, rovesci e possibili temporali, specie tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, in particolare sulle zone appenniniche e sul settore adriatico. Ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, inoltre, l'arrivo di intense correnti atlantiche in seno alle quali giungeranno sistemi nuvolosi che, a partire da domenica, si estenderanno su gran parte delle nostre regioni e saranno preceduti da un deciso rinforzo dei venti di Libeccio che, sui settori adriatici di Marche, Abruzzo e Molise, determinerà un sensibile aumento delle temperature: tornerà a soffiare il Garbino in maniera impetuosa, mentre sulle zone montuose e sul settore occidentale della nostra regione torneranno le piogge, anche piuttosto intense.



Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso sul settore orientale e costiero, parzialmente nuvoloso o nuvoloso nell'Aquilano e sulle zone montuose, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, in particolare tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, con possibilità di rovesci, localmente a carattere temporalesco, più probabili sulle zone montuose, nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, con possibili sconfinamenti anche nell'Aquilano. Un graduale miglioramento è previsto dalla serata e nel corso della mattinata di giovedì, mentre dal pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti nell'Aquilano e sulla Marsica con possibilità di precipitazioni, in miglioramento entro la serata».